У Тернополі триває сезон тротуарної астрономії

У Тернополі і в Лозівській астрономічній обсерваторії триває сезон тротуарної астрономії, фаворитами спостережень є планети, пише в соцмережах ‎Tania Svynaryk-Ivashchenko‎.

Що цікавого ми про них знаємо?

5 фактів про планети, які вам треба знати:

1. Планета — небесне тіло, яке обертається навколо Сонця, настільки масивне, що під дією власної гравітації (сила тяжіння) набуло кулястої форми, яке не має поряд зі своєю орбітою тіл спільномірної маси.

2. У Сонячній системі — 8 планет (в порядку їх розміщення від Сонця — Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун).

3. Планети поділяють на дві групи: землеподібні, або планети земної групи (невеликі планети Сонячної системи, схожі будовою на Землю; окрім Землі, до цієї групи відносять Меркурій, Венеру і Марс) та планети-гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, що мають великі, як порівняти із Землею, розміри й маси, але низьку середню густину, бо утворені головно з газів).

4. У планет Сонячної системи, окрім Меркурія і Венери, є супутники (в Землі — 1 (Місяць), в Марса — 2 (Фобос і Деймос), в кожної планети-гіганта їх понад 10). Планети-гіганти також мають кільця.

5. 2006 р. Міжнародний астрономічний союз запровадив у Сонячній системі сімейство карликових планет (карликова планета — небесне тіло, що обертається навколо Сонця, відносно велике й масивне, щоб мати кулясту форму, не очищає околиці своєї орбіти і не є супутником планети). До їх переліку віднесено Плутон, який був до того дев’ятою планетою Сонячної системи.

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