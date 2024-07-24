Тепер Тернопіль має “Ниву-2”

Футбольний клуб «Нива» Тернопіль прийняв рішення про створення команди «Нива-2», яка в сезоні 2024/25 виступатиме у чемпіонаті Другої ліги України в групі «А».

Про це повідомляє пресслужба ФК «Нива» Тернопіль.

Головним тренером команди призначено 56-річного спеціаліста Локтіонова Сергія Володимировича, який працював у тренерському штабі Юрія Гури у футбольному клубі «Олександрія». Також, тривають перемовини з потенційними помічниками головного тренера.

Команда буде сформована з молодих футболістів, які матимуть змогу проявити себе на професійному рівні, а також із тих гравців, які не отримуватимуть достатньої ігрової практики у першій команді.

Новостворений колектив уже провів три спаринги з аматорським футбольним клубом «Самбір» – перемога 2:0; мінімально поступились харківському «Металісту 1925-2» (1:0) та зіграли внічию з київським «Rebel» (1:1).

Також, тривають пошуки спаринг-суперників на 25 та 28 липня.