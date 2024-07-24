Начальника поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко розповів про події, які відбувалися на Тернопільщині у вівторок, 23 липня.

Довести справу до логічного завершення поліції допомагало керівництво Міністерства оборони, ЗСУ, військової прокуратури та Тернопільської ОВА.

У ході слідства стало відомо, що організатор разом зі спільниками в місяць на ухилянтах заробляв до 150 тисяч доларів.

Заради показників та прибутків посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби. Ціна питання коливалася від 1000 до 15 тисяч доларів США. Усе залежало від того, що потрібно було вирішити. Для друзів та родичів посадовці робили знижки.

Оперативники карного розшуку припинили діяльність цієї групи, провели одночасно 38 обшуків на території Тернопільської та Львівської областей, вилучили близько 100 000 доларів, 80 000 євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп’ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців, а також дані людей, які співпрацювали та допомагали заробляти зловмисникам. Організатору та спільнику уже оголосили про підозру. За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Невдовзі вирішиться питання й по інших співучасниках.

Усе відбувалося під час наради з керівниками ТЦК та СП щодо організації та проведення заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Сподіваюся, що заходи, проведені поліцією, змусять задуматися кожного посадовця перед тим, як чинити протиправне. Ми знаємо, що допомагали ділкам й цивільні особи, а також представники з органів влади. Повірте, їхня черга відповісти перед законом також прийде, а що ж стосується даного кримінального провадження, то це ще не кінець – будуть нові фігуранти та підозри, каже Сергій Зюбаненко.