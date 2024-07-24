У Тернополі стартує безкоштовна стерилізація безпритульних котів та котів малозабезпечених людей за фінансової підтримки Paws of Peace у партнерстві з ГО «Вірне Серце» (Faithful Friends)! Повідомляє Людмила Чеховська.

З часу повномасштабної війни, кількість безпритульних тварин на вулицях українських міст невпинно зростає, адже тікаючи від війни, на жаль, люди часто залишають своїх домашніх улюбленців напризволяще. Без фінансової підтримки, стерилізувати та відчутно вплинути на ситуацію з постійно зростаючою кількістю безпритульних котів волонтерам та опікунам міста самостійно просто неможливо.

Ми неодноразово писали запити до міської ради і запускали петицію наголошуючи на актуальності та важливості виділення фінансування з бюджету для гуманного регулювання чисельності безпритульних котів міста, але нас вкотре не почули… Безмежно вдячні неприбутковій організації Paws of Peace , що відгукнулись допомогти профінансувати ініціативу надзвичайно важливу для тварин, опікунів та усього міста!

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Отже, безкоштовною стерилізацією для котів можуть скористатися перш за все ті, хто опікується безпритульними котами, а також ті, хто не може самостійно оплатити цю процедуру (літні та малозабезпечені люди, внутрішньо-переміщенні особи та ті, хто має під опікою багато тварин) за умови наявності місця за програмою та можливості опікуном виконати умови участі у програмі.

Кількість місць обмежена. Наявність місця у програмі потребує уточнення на момент звернення.

https://www.facebook.com/liudmyla.sha Запис відбувається безпосередньо опікунками тварин (без посередників) і виключно письмово через вайбер за номером 0976874240 або через месенджер

Програма включає вакцинацію від сказу та татуювання на вушці вуличних котиків для маркування здійсненої стерилізації

Ветеринарна Клініка Кіт Пес Стерилізація проводиться хірургом упо вул. Л. Курбаса 5, м. Тернопіль

Ми не ловимо, не забираємо, не відвозимо тварин і не перетримуємо після операції. Перевезення та належну післяопераційну перетримку має забезпечити опікун.

Бронювання місця у програмі наперед, якщо тварина ще не відловлена і невідомо чи вдасться зловити — не проводиться. Уточнюйте наявність місця та звертайтесь за деталями участі у програмі за вказаними вище контактами.

Стерилізація — єдиний гуманний, законний та ефективний метод регулювання чисельності тварин, котрий рятує їх від страждань та загибелі!