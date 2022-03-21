Тепер за спалювання сміття та трави можна сісти за грати на 15 років

Звертаємо увагу жителів Тернопільської міської територіальної громади!

03 березня 2022 р. відбулися зміни до Кримінального кодексу України, якими передбачено посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану.

Зокрема, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів додано також навмисні підпали, зокрема, й сухої рослинності. Для порушників передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадуємо, у Тернопільській міській територіальній громаді працівники муніципальної інспекції проводять регулярні рейди та перевірки на факт виявлення правопорушень природоохоронного законодавства та Правил благоустрою на території нашої громади.

Якщо ви помітили факти спалювання сухої рослинності чи інші порушення природоохоронного законодавства на території Тернопільської громади, просимо повідомляти муніципальну інспекцію за номерами телефонів: +38 (073) 015 1481 (Viber), +38 (067) 4473186, +38 (067) 447 3278.