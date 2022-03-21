Тернопільщина втрачає шанс через місцевих мародерів, – Михайло Апостол

Рятуючись від обстрілів та гуманітарної катастрофи у захоплених російськими військовими районах, бізнес почав масово перевозити виробництво на Захід України.

Але не все так просто, як здається. Багато місцевих підприємців, які свого часу розвалили флагмани та містоутворюючі підприємства, тим самим залишивши тисячі наших земляків без місця роботи і відправивши їх на заробітки за кордон, зараз знову намагаються не дати вимушеним переселенцям- бізнесменам відродити з руїн ці підприємства. Про це повідомляє екс-нардеп, колишній радник голови МВС Михайло Апостол.

Допомагаючи, в ці дні, друзям зі східної України підібрати приміщення, для розміщення виробництва та створення сотні робочих місць, ми зіткнулися із унікальним явищем- захмарне підняття орендної плати, а в деяких випадках господарі приміщень не можуть навіть скласти ціну. Вважаю за необхідне Тернопільській військовій адміністрації втрутитися в цю ситуацію та не просто створити списки вільних приміщень, а із ціною орендної плати. У Тернопільщини є шанс. Не втратьмо його через місцевих мародерів…