Тернопіль серед антилідерів в рейтингу доступності!

Доступно.UA визначили Рейтинг доступності міст України в рамках проєкту «Тостер».

Протягом року команда Доступно.UA відвідала 19 міст України і промоніторила їх на доступність. Серед категорій, за якими оцінювали місто на безбар’єрність, були ЦНАПи, будівлі міських рад, центральні лікарні, тротуари, перехрестя, переходи, громадський транспорт, заклади харчування (з вбиральнею), аптеки, супермаркети, продуктові магазини, ТЦ та велодоріжки.

Рейтинг доступності міст України 2021 за версією ГО «Доступно.UA»

Загальний рейтинг – великі міста:

1 місце — Маріуполь (19,61 %)

2 місце — Чернігів (19,46 %)

3 місце — Житомир (18,21 %)

4 місце — Вінниця (16,82 %)

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15 місце — Тернопіль (6,38 %)

16 місце — Кам’янець-Подільський (6,27 %)

Детальніше про рейтинг, можна прочитати тут: https://dostupno.ua/…/rgh6ibbgz1-novii-reiting…