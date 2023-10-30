02:59 | 31.10.2023
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Тернопіль знову у жалобі, – Ангелом повертається додому Олег Якубець

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З глибоким сумом повідомляємо, що ангелом повертається додому тернополянин Олег Якубець. Повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал. 

Життя Олега обірвалося під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Завтра, 31 жовтня о 19.30 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться панахида за захисником.

У середу, 1 листопада об 11 годині на Алеї Героїв Тернопіль прощатиметься з воїном.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Царство небесне нашому Герою!

Вічна та світла йому пам’ять!

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