Тернопіль знову у жалобі, – Ангелом повертається додому Олег Якубець
З глибоким сумом повідомляємо, що ангелом повертається додому тернополянин Олег Якубець. Повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.
Життя Олега обірвалося під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Завтра, 31 жовтня о 19.30 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться панахида за захисником.
У середу, 1 листопада об 11 годині на Алеї Героїв Тернопіль прощатиметься з воїном.
Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.
Царство небесне нашому Герою!
Вічна та світла йому пам’ять!