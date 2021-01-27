Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня отримала від благодійників 20 функціональних ліжок
20 функціональних ліжок днями отримала Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня від Благодійного фонду «Світло реформації». Такі функціональні європейські ліжка призначені для правильного і зручного процесу лікування та реабілітації маленьких пацієнтів, і є надзвичайно необхідними для лікарні.
За ініціативи міського голови Сергія Надала на базі педіатричного відділення №1 Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні у цьому році планується відкриття нового хірургічного відділення, де і будуть використані дані ліжка. Пацієнти тут проходитимуть лікування безоплатно за кошти Національної служби здоров’я України.
Зазначимо, БФ «Світло реформації» уже на вперше допомагає з придбанням необхідного медичного обладнання для міських лікувальних закладів. Окрім того, благодійники надають гуманітарну допомогу малозабезпеченим верствам населення, церквам, навчальним і соціальним закладам.