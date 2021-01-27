Високопосадовця податкової служби Тернополя судитимуть за вимагання неіснуючого боргу

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника державної податкової інспекції Тернополя Євгена Воробця, який разом зі спільниками вимагав 40 тисяч доларів неіснуючого боргу в тернополянина.

Слідством встановлено, що керівник податкової інспекції разом зі своїм сином, директором місцевого підприємства харчової промисловості, вимагали у колишнього співробітника комбінату сплатити неіснуючий борг у $40 тисяч. Ці гроші потерпілий мав віддати за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві. Аби змусити чоловіка відшкодувати «втрати», зловмисники залучили двох представників криміналітету. У разі відмови сплатити кошти ділки погрожували містянину фізичною розправою. Наприкінці вересня 2020 року при отриманні частини «боргу» в сумі 10 тисяч доларів посадовця разом зі спільниками викрили та затримали правоохоронці.

Розслідування резонансної справи здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові. Нагадаємо, під час розслідування, яке тривало понад три місяці, керівнику податкової поліції суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням 1 млн. грн. застави, а його сину – в розмірі 420 тис. грн. Ще двох їхніх спільників у вимаганні утримували під вартою без застави.