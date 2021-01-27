Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині за 27 січня
❗️97 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 січня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 4 (жінка 63 р. м. Збараж, чоловік 63 р. м. Ланівці, жінка 90 р. м. Тернопіль, жінка 65 р. м. Збараж)
🔺одужало – 306 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 726
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 37183 особи;
🔺одужало – 34220 осіб;
🔺летальних випадків – 519 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10469 (9133 одужало, 125 летальних);
– Бережанський район – 1886 (1779 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1719 (1630 одужало, 33 летальних);
– Бучацький район – 1330 (1244 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1778 (1687 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1607 (1481 одужало, 32 летальних);
– Збаразький район – 1841 (1728 одужало, 28 летальних);
– Зборівський район – 845 (808 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1153 (1031 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2146 (1999 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 962 (906 одужало, 5 летальних);
– Монастириський район – 1200 (1136 одужало, 24 летальних);
– Підволочиський район – 1470 (1399 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 503 (483 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1509 (1367 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3131 (2903 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2449 (2368 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1185 (1138 одужало, 22 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (42 особи)
⭕️Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Куряни – 3
⭕️Борщівський район (0 осіб):
⭕️Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Осівці – 1
⭕️Гусятинський район (0 осіб)
⭕️Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Іване-Золоте – 1
⭕️Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 1
• смт Вишнівець – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Синягівка – 1
⭕️Зборівський район (2 особи):
• смт Залісці – 2
⭕️Козівський район (5 осіб):
• м. Конюхи – 5
⭕️Кременецький район (4 особи):
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Двірець – 1
• с. Сапанів – 1
⭕️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Борсуки – 2
⭕️Монастириський район (0 осіб)
⭕️Підволочиський район (5 осіб):
• м. Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 1
• с. Староміщина – 2
• с. Богданівка – 1
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
⭕️Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Вишнівчик – 1
• с. Гвардійське – 1
• с. Плебанівка – 1
⭕️Тернопільський район (6 осіб):
• с. Дубівці – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Чистилів – 1
⭕️Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 1
• с. Мухавка – 2
• с. Нагірянка – 2
• с. Капустинці – 1
• с. Біла – 1
⭕️Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Кордишів – 2
• с. Сураж – 1
• с. Рохманів – 1