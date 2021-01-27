Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині за 27 січня

❗️97 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 4 (жінка 63 р. м. Збараж, чоловік 63 р. м. Ланівці, жінка 90 р. м. Тернопіль, жінка 65 р. м. Збараж)

🔺одужало – 306 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 726

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 37183 особи;

🔺одужало – 34220 осіб;

🔺летальних випадків – 519 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10469 (9133 одужало, 125 летальних);

– Бережанський район – 1886 (1779 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1719 (1630 одужало, 33 летальних);

– Бучацький район – 1330 (1244 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1778 (1687 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1607 (1481 одужало, 32 летальних);

– Збаразький район – 1841 (1728 одужало, 28 летальних);

– Зборівський район – 845 (808 одужало, 12 летальних);

– Козівський район – 1153 (1031 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2146 (1999 одужало, 35 летальних);

– Лановецький район – 962 (906 одужало, 5 летальних);

– Монастириський район – 1200 (1136 одужало, 24 летальних);

– Підволочиський район – 1470 (1399 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 503 (483 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1509 (1367 одужало, 31 летальних);

– Тернопільський район – 3131 (2903 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2449 (2368 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1185 (1138 одужало, 22 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (42 особи)

⭕️Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани – 1

• с. Куряни – 3

⭕️Борщівський район (0 осіб):

⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Осівці – 1

⭕️Гусятинський район (0 осіб)

⭕️Заліщицький район (2 особи):

• м. Заліщики – 1

• с. Іване-Золоте – 1

⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 1

• смт Вишнівець – 1

• с. Кобилля – 1

• с. Синягівка – 1

⭕️Зборівський район (2 особи):

• смт Залісці – 2

⭕️Козівський район (5 осіб):

• м. Конюхи – 5

⭕️Кременецький район (4 особи):

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Двірець – 1

• с. Сапанів – 1

⭕️Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Борсуки – 2

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (5 осіб):

• м. Підволочиськ – 1

• м. Скалат – 1

• с. Староміщина – 2

• с. Богданівка – 1

⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 2

• с. Вишнівчик – 1

• с. Гвардійське – 1

• с. Плебанівка – 1

⭕️Тернопільський район (6 осіб):

• с. Дубівці – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Чистилів – 1

⭕️Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 1

• с. Мухавка – 2

• с. Нагірянка – 2

• с. Капустинці – 1

• с. Біла – 1

⭕️Шумський район (5 осіб):

• м. Шумськ – 1

• с. Кордишів – 2

• с. Сураж – 1

• с. Рохманів – 1