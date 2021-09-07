Тернопільські медики долучилися до челенджу в підтримку Максимка Антонишина і передали естафету в інші міста України

Так мало часу залишилось на порятунок Максимка Антонишина з Тернополя, у якого діагностували важку недугу — СМА. Батькам ще потрібна велика сума коштів, але вони не втрачають надії і вірять, що встигнуть, адже їм допомагає так багато хороших людей.

Зараз Україною шириться челендж під назвою «Я можу – я допоможу!», суть якого — виконати на камеру нескладні фізичні вправи, перерахувати будь-яку суму на допомогу дитині і передати естафету трьом наступним учасникам. Оскільки хвороба СМА забирає в дітей можливість рухатися, то челендж спортивно-благодійний. Тобто “Я можу – я допоможу” – це означає, що я можу рухатися і навіть займатися спортом, і я допоможу, щоб Максимко теж міг.

У Тернополі до акції в підтримку маленького тернополянина вже долучилися меценати, освітяни, представники ЗМІ, посадовці, спортсмени, артисти та багато добровольців. І ось черга дійшла і до медиків, які не проігнорували «виклик» і також матеріально долучилися до збору необхідної суми.

«Дозвольте написати пост захоплення? Пост захоплення тернопільськими лікарями.

Бо тернопільські лікарі – лікарі до кінця, до останнього. Лікарі екстреної медичної допомоги Тернополя роблять усе, щоби врятувати Максимка Антонишина від страшної недуги СМА. І для цього вони долучилися до благодійного челенджу “Я можу – я допоможу!”, і передали його далі, в інші міста нашої країни. Це насправді те, що дійсно дає шанс на порятунок. Величезна масовість, поширення челенджу за межі міста Тернополя, виконання всіх умов, поширення свіжих відео і постійне передавання їх далі – це те, що дає надію родині хлопчика на вчасний збір коштів.

Це дуже просто – врятувати Максимка. Просто виконати умови челенджу, передати трьом новим учасникам, і допроситися їх, щоби вони не проігнорували. 10 фізичних вправ + переказ на будь яку суму на рахунок дитини + передати наступним учасникам (і попередити їх) + пошири відео із хештегами. Все. Ви стаєте рятівником», — пише у спільноті «Тернопільські новини №1» Андрій Боднарчук.

Більше інформації про порятунок Максимка завжди у спільноті «Максим Антонишин ДОПОМОГА» в соцмережі «Фейсбук».

Давайте ж разом врятуємо життя цьому маленькому усміхненому хлопчику! Реквізити для перерахунку коштів – за ПОСИЛАННЯМ