Тернопільські посадовці з початку року нашкодили на 2,7 млн гривень

У січні – серпні 2021 року працівники Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області вжили заходів щодо відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених під час ревізій та перевірок закупівель, на загальну суму 74,7 млн гривень.

За результатами державних фінансових аудитів впроваджено 8 пропозицій, отримано економічного ефекту на суму 269 тис. грн та упереджено втрат ресурсів через неефективні управлінські дії на суму 2,7 млн гривень.

Керівники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за результатами проведених заходів державного фінансового контролю прийняли 19 управлінських рішень.

За допущені порушення 48 посадових осіб об’єктів контролю притягнуто до адміністративної відповідальності, 7 – до дисциплінарної. До установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано 7 фінансових санкцій.

Правоохоронним органам передано 24 ревізійних матеріали, за результатами розгляду яких розпочато 19 досудових розслідувань та вручено 9 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.