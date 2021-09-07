Зовнішній вигляд кількох мікрорайонів Тернополя може кардинально змінитися

Зовнішній вигляд кількох мікрорайонів Тернополя може незабаром кардинально змінитися. Це станеться тому, що на сесії міської ради 3 вересня депутати погодилися на всі пропозиції, які виніс на їхній розгляд головний архітектор міста Василь Бесага.

Спершу обранці тернополян дали 34 «за» питання «Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парк ім. Т. Шевченка, вул. Білецька, вул. С. Наливайка, вул. А. Чехова, вул. С. Крушельницької, вул. Б. Хмельницького, вул. Руська, вул. Кардинала Сліпого, вул. Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ» житлового району «Центральний»)».

Докладно із цим документом можна ознайомитися ТУТ. Тернополяни там, за бажання, знайдуть багато цікавого.

Окрім того, за новою схемою, тобто «пакетом» цього дня ухвалили відразу 3 питання, що стосувалися розроблення детальних планів території. У залі також знайшлися 34 «за».

– Фактично це уточняється план зонування, – пояснює Василь Бесага. – Це ініціюють підприємці, які хочуть щось змінити, вносять пропозиції. Документи виготовляють за їхні кошти. Ми лише даємо згоду. Адже мусимо бачити загальну картину, як все узгоджується із виглядом сусідніх територій. Тоді будемо приймати рішення.

Отже, йшлося «Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. Збаразька, проспект Злуки, вул. Галицька (мікрорайон «Текстильна» житлового району «Канада») у Тернополі». Із цим документом можна ознайомитися ТУТ.

Наступний пункт стосувався розроблення детального плану території, обмеженої вул. Академіка С. Дністрянського, вул. Глибока, вул. Татарська, проспект Ст. Бандери (мікрорайон «Глибока» житлового району «Східний»). Із цим документом можна ознайомитися ТУТ.

І третій пункт – «Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. Білецька, вул. Межова, територія гаражного кооперативу «Темп», вул. Новий Світ, вул. С. Наливайка (мікрорайон «Новий Світ» житлового району «Центральний») у Тернополі». Із цим документом можна ознайомитися ТУТ.

Терен