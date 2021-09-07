Аж Верховний суд зобов’язав тернопільського підприємця усунути порушення

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав правомірними дії Управління Держпраці у Тернопільській області та залишив у законній силі припис про усунення виявлених порушень, складений за результатами проведеного на товаристві заходу державного контролю.

Так, головними державними інспекторами Управління Держпраці проведено позапланову перевірку товариства з питань дотримання законодавства з промислової безпеки та охорони праці щодо зберігання аміачної селітри.

Приписом директору об’єкта перевірки було зобов’язано усунути виявлені порушення, а саме: провести ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки відповідно кількості порогової маси небезпечних речовин.

Позивач, не погодившись із обов’язковими до виконання вимогами припису, вирішив оскаржувати їх до суду.

Окружний адміністративний суд міста Києва, дослідивши матеріали справи, підтримав правову позицію Управління Держпраці.