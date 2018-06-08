Тернопільські студенти передали обладнання для реабілітації діток із особливими потребами

У День захисту дітей – 1 червня 2018 року – студенти Абдельгаввд Ахмед Салем Мохаммед, Салех Абделрахман Кхалед Ібрагім, Джульєт Кусі-Боатенг, Даніель Аганрен, Осман Шеріф Абдукадір, Алеле Прешіос-Гіфт та заступник директора центру виховної роботи і культурного розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.ГорбачевськогоОлена Покришко завітали до навчально-виховного комплексу №28 у Тернополі в рамках проекту «Зробимо життя дітей щасливішим». Проект тривав у ТДМУ з 3 квітня до кінця травня включно. Представники нашого вишу передали обладнання для реабілітації вихованців вищезгаданого закладу.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.

Цього дня дитячій радості не було меж. Усі знаряддя для фізичного розвитку користувалися неабияким попитом. Малеча ще раз і ще раз бажала пройти гірку «Перекотиполе», посидіти у тунелі і т.д., а потім були ігри та особисте спілкування з вихованцями закладу.

У цьому навчально-виховному комплексі функціонують чотири класи, одна спецгрупа для дітей з вадами мови, одна спецгрупа для дітей з порушенням зору та незрячих, шість груп дітей загального розвитку та група для дітей раннього віку. Перша спецгрупа є комбінованого типу – у ній під опікою вихователів абсолютно незрячі діти та діти з затримкою психічного розвитку зі зниженням можливостей інтелекту, зумовлені генетичними факторами, здобувають необхідні для соціального життя навички і реабілітовуються. У другій спецгрупі (для дітей з розладами мови) перебувають дошкільнята з особливими освітніми потребами, для яких необхідне покращене розвивальне середовище для розвитку, суспільної адаптації та соціалізації.

Два місяці збору коштів дали позитивні плоди. 3 квітня 2018 року благодійна акція «Зробимо життя дітей щасливішим» стартувала у всіх корпусах вишу. Викладачі і студенти Тернопільського медичного університету доволі активно підтримували її. Загалом було зібрано майже 20 тисяч гривень. Саме за ці кошти і було виготовлено обладнання. Мета полягала у тому, аби за допомогою облаштування реабілітаційної кімнати необхідними засобами додати радісних моментів у житті тих дітей, які потребують нашої підтримки та допомоги.

Одним з заходів у рамках цієї акції став благодійний ярмарок «Кухні народів світу», який відбувся 3 травня 2018 року у внутрішньому дворику адміністративного корпусу ТДМУ. Свої національні страви всім бажаючим за символічну суму пропонували студенти України, Єгипту, Ємену, Намібії, Польщі, Нігерії та Індії. Загалом від продажу страв було виручено 5000 гривень. Ці кошти підуть на облаштування дитячого майданчика навчально-виховного комплексу №28.