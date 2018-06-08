Розмітку на понад 200 км доріг Тернопільщини оновили

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області на автошляхах краю наносять розмітку, пішохідні переходи, «стріли» і острівки безпеки.

Нині оновлено розмітку на 208 км автошляхів краю. Зокрема, нанесено на протяжності траси Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’яна (від Тернополя до кордону з Прикарпаттям), Р-39 Броди-Тернопіль. Підрядна організація приступила до робіт у напрямку м. Чортків. Задля безпеки пішоходів також оновлено більше 30 «зебр» і 40 «стріл».

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області звертається до всіх користувачів доріг з проханням бути обачними і обережними та зважати на тимчасові знаки обмеження швидкості в місцях проведення дорожніх робіт.