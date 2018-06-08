У випускному альбомі… Дракула, Фреді Крюгер і людина-пила

Хто б міг подумати, що така несподівана ідея спаде на думку зразковому класу?

Два роки тому з нагоди закінчення школи учні 11-А класу ЗОШ № 16 Тернополя захотіли відзняти особливий фотоальбом. Вирішили відмовитися від звичних «глянцевих», «причесаних» знімків, і влаштували зйомку у стилі… фільмів жахів!

На фотографіях позували вампір Дракула, Джокер з однойменного фільму жахів, маніяк Фреді Крюгер з «Кошмару на вулиці В’язів», Джон Крамер зі стрічки «Пила», герої кримінальної драми «Леон-кілер»…

Хто б міг подумати, що така несподівана ідея спаде на думку зразковому класу, який брав участь у різних конкурсах і вигравав престижні олімпіади? Їхній класовод за відмінну роботу навіть отримала звання «Вчитель року». А тут ось такий «ляп» — із легкої руки шкільного фотографа.

— Звідки з’явився такий дивний задум? — цікавиться журналіст Наталія Кравчук із Високого замку в його автора, Романа Савки.

— Зовсім випадково, — каже. — Це був дружній клас. Діти ходили займатися у фотостудію, яку ми організували у школі. Захоплювалися моїми попередніми роботами: у 2014-му був випускний фотоальбом у стилі 70−80-х, у 2015-му — «Дикий Захід». Коли добігав до завершення навчальний рік, одинадцятикласники мене запитали: «А в якому стилі будемо робити альбом ми?». Я жартома відповів: «У стилі жахів». А вони як закричали: «Ура!». Мусив погодитися. Хоч одразу їм сказав, що цього не сприймуть ні школа, ні батьки. І якщо хтось один відмовиться — робити не будемо.

Але відмовлятися ніхто не думав. Діти миттю підготували список фільмів і «розписали» героїв, хто кого гратиме. Підшукали потрібний одяг, аксесуари. Залишилося лише отримати згоду батьків. Роман був вражений: дорослі не лише не заперечували, а й напросилися у помічники!

— Батьки виявилися ще активнішими, — усміхаючись, розповідає Роман Савка. — Одні навіть запропонували місце для зйомок — свій столярний цех за містом. Двоє дорослих цілий день були з нами, допомагали з костюмами, світлом. Перш ніж поїхати за місто фотографуватися, мали зробити макіяж, накласти грим. У цьому випускникам допомогли професійні стилісти. Коли школярі уже в образах вийшли із салону, що в самісінькому центрі Тернополя, побачили першу реакцію перехожих.

— Одні люди жахалися, хрестилися, інші усміхалися, — згадує Роман. — Дорогою зустріли молодят. Ті попросили дозволу з Дракулою та іншими сфотографуватися! Діти були щасливі. Слайд-шоу з кадрів, що потрапили у цей фотоальбом, урочисто показали на випускному. Оцінка творчої роботи фотографа педагогами була різною. Хтось хвалив за оригінальність ідеї, а хтось відверто й гостро критикував. Та ніхто й гадки не мав, який резонанс подія викличе наступного ранку. Відео з цього випускного потрапило в Інтернет, і за кілька годин його переглянули десятки тисяч користувачів. Коментарів було чимало… На ранок фотографа викликали до школи.

Хтозна, чим би все закінчилося, якби у Тернопіль не поїхали журналісти з немісцевих видань і каналів. Про Романа Савку, знаменитий 11-А та їхню неповторну мистецьку роботу захоплено заговорили скрізь. Хоча батьки випускників пообіцяли: якщо піде мова про звільнення Романа — будуть пікетувати управління освіти… Та до цього не дійшло.

Фотоальбом справді сміливий. Знайшлися люди, які лякали випускників «містичною печаткою», мовляв, такими знімками неодмінно накликають на себе біду… Та школярі з тих «страшних» балачок тільки посміялися. Чудово склали ЗНО, стали студентами престижних українських та закордонних вузів. І сьогодні з усмішкою згадують шкільну пригоду, яка зробила їх знаменитими. А психологи пояснюють: діти талановито посміялися над своїми страхами.

Високий замок