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Тернопільські студенти підготували неперевершене дійство (відео)

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Студенти ТДМУ підготували неперевершене дійство, приурочене до різдвяних свят. Про це пишуть у групі Студентський Парламент ТДМУ.

Представникам хору вдалося потішити глядачів колядками «Народився Бог на санях» та «Щедрик» та щедрівками «Пречиста діва» та «Вітальна». До програми долучитися учасники театральної студії «Арт-драма», майстерно інсценізувавши сценку про Різдво Христового. Щирі привітання та пісні лунали кожному корпусі ТДМУ, Тернопільській обласній державній адміністрації, хоспісі,лікувальних установах нашого міста. Учасників дійства щиро вітали викладачі та студенти

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