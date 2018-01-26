Тернопільські студенти підготували неперевершене дійство (відео)













Студенти ТДМУ підготували неперевершене дійство, приурочене до різдвяних свят. Про це пишуть у групі Студентський Парламент ТДМУ.

Представникам хору вдалося потішити глядачів колядками «Народився Бог на санях» та «Щедрик» та щедрівками «Пречиста діва» та «Вітальна». До програми долучитися учасники театральної студії «Арт-драма», майстерно інсценізувавши сценку про Різдво Христового. Щирі привітання та пісні лунали кожному корпусі ТДМУ, Тернопільській обласній державній адміністрації, хоспісі,лікувальних установах нашого міста. Учасників дійства щиро вітали викладачі та студенти