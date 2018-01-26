На Тернопільщині ще один рекорд: цього разу з надоями молока

Рекордних 10763 кг молока на корову – результат 2017 року!

Ще з десяток років тому такий показник виглядав би як фантастика. Та сьогодні це вже дійсність.

У ТОВ «Україна» Підволочиського району, яке очолює Герой України Олег Крижовачук, у 2017-му досягли найвищих за всю аграрну історію Тернопільщини надоїв молока. В середньому на одну дійну корову отримали по 10 тисяч 763 кілограми. Це більше, як на 4 тисячі кг по області за 2017 рік. На другому місці із показником 8464 кг – «Агрофірма «Горинь» Лановецького району. Вона лідирує із виробництва молока на 100 га сільгоспугідь, а «Бучачагрохлібпром» – за питомою вагою виробництва молока. Стабільно хороші результати в молочній галузі має ОП «Іванівське» Теребовлянського району та компанія «Агропродсервіс», яка, почавши майже з нуля, вже увійшла до ТОП-5.

До речі, саме надій молока на одну корову та його виробництво на відповідну площу сільгоспугідь відображають рівень ефективності молочного скотарства.

За матеріалами газети “Сільський господар” (№3 за 2018 рік)