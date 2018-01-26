Де в області готують альтернативу Тернопільському ставу (фото)

Не зважаючи на зимову погоду продовжуються роботи в рамках реалізації проекту «Реконструкція ставу в урочищі «Соснина», що на Шумщині.

Зокрема, встановлено декоративну огорожу на пристані, ряд елементів благоустрою на пляжах. Проводиться підрізання верб, які перетнули свою вікову межу і загрожували падінням на відпочиваючих.

Також, встановлено сучасне відеоспостереження з метою мінімізації хуліганських проявів та пошкодження комунального майна громади.

Активізація робіт планується з настанням сприятливих погодніх умов.

Нагадаємо, що в урочищі «Соснина» у 2017 році виконано комплекс робіт із реконструкції ставу. Зараз об’єкт перебуває у стані незавершеного будівництва.