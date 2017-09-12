Тернопільський чиновник, чиїм затриманням на хабарі хизувався Луценко, відбувся дрібним штрафом

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним у зловживанні впливом колишнього в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області Павла Боднара та присудив йому штраф у 25,5 тис. грн. Про це йдеться у вироку суду.

Прокуратура звинувачувала Боднара у тому, що у серпні 2016-го він взяв у громадянки гроші за вплив на директора Тернопільського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою з метою прийняття останнім рішення про прискорену та безперешкодну розробку проекту землеустрою. Боднар встиг отримати $500 і був затриманий правоохоронцями.

У суді чиновник повністю визнав свою вину і підтвердив, що все було так, як викладено в обвинувальному акті. Боднар пояснив, що «злочин вчинив внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, у зв’язку з відсутністю засобів для існування та лікування хворих батьків», з якими він проживає. У вчиненому щиро розкаявся.

У свою чергу суд взяв до уваги «особу винного, його молодий вік, те, що він раніше не судимий, позитивну характеристику з місця роботи та обставини, що пом’якшують покарання, а саме: щире каяття, визнання вини, сприяння встановленню істини і те, що він опікується батьками, які є інвалідами», та присудив Боднару штраф у 25500 грн, а також заборонив йому протягом року обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Зауважимо, що спочатку Нацполіція і військова прокуратура інкримінували Боднару одержання хабара (ч. 3 ст. 368 КК України). За цієї статтею йому загрожувало від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Згодом дії чиновника кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК, як зловживання впливом, максимальне покарання по якій – позбавлення волі до 5 років.

Зауважимо також, що у вересні 2016-го Боднар заявляв, що справа проти нього шита білими нитками. Чиновник стверджував, що ніяких грошей не брав, хоча жінка неодноразово пропонувала йому «віддячити». За його словами, він кілька разів відмовлявся прийняти у неї документи і підписав наказ про надання земельної ділянки тільки після того, як вона принесла усі необхідні папери. Жінка в якості подяки запросила його на вечерю.

«Я не одружений, а вона гарна чорнява жінка, тому й погодився. Ми зустрілися у кафе «Автопорт». Жінка зайшла, поставила на стіл документи. Серед них був конверт, де, як потім дізнався, лежали 200 доларів (друга частина інкримінованих Боднару $500 неправомірної вигоди – Ред.). Конверт одразу відсунув у сторону, грошей до рук не брав. Давно підозрював, що мене хочуть підставити, тому намагався уникати будь-яких підозрілих пакунків. Не можу зрозуміти, чому мене зробили відомим на всю Україну хабарником? Вимога хабара – це тоді, коли ти мені дав гроші, а я тобі зроблю те-то й те. В даному випадку справу зроблено, документи підписано, земля вже у власності», – заявляв Боднар.

Вирок ще не набув законної сили до завершення термінів апеляційного оскарження.