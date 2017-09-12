Як юні тернополяни побували на незвичайних уроках

Фахівці Борщівського районного центру зайнятості в рамках виїзних заходів у об’єднані територіальні громади 8 та 11 вересня 2017 року провели уроки реального трудового життя для випускників Більче-Золотецької та Мельнице-Подільської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Дітям розповіли про актуальні професії та ті, які будуть у попиті в майбутньому, про вибір професії з урахуванням власних бажань, можливостей та потреб ринку праці, про побудову професійної кар’єри.

Учням було цікаво пройти тестування на визначення нахилів та здібностей; дізнатися, що відповідно до об’єктів праці виділяють 5 типів професій, і до якого з них є схильність.

Учням було запропоновано звернутися до районного центру зайнятості для ознайомлення з інформаційними матеріалами про професії, пройти тестування на комп’ютерній техніці з використанням різноманітних методик.

Загалом у профорієнтаційних заходах взяли участь 37 школярів.

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