Підгайці – місто із роздвоєнням особистості (фото)

Підгайці – се місто із роздвоєнням особистости. Місто, де Давид переміг в собі Голіафа, але привид останнього все ще не дає нікому спокою. Тут важкими тінями, мов грозові хмари, нависають над міщанами залишки славного минулого: велетенського костелу, здоровенної синагоги, махіни повітового шпиталю, гімназії та кінотеатру. При чому в останньому на верхнім поверсі видніються сліди життя. Се ніби у вашого уявного друга чи привида завівся свій уявний друг-привид. Або й людина. Але сюжети, в основі котрих лежить мегаломанія, завше закінчуються одинаково: за пиху героя карають здрібнінням та забуттям. Не лише всі довкола забувають про його велич, а й сам отримує амнезію: не може віднайти у своїй пам’яті приводи для гордости, звідти зникають моменти звитяг. Од того нищить зі спокійним серцем усе, що пов’язано з його історією, бо не бачить в тім цінности. Так Підгайці і стали одним із найменших міст України (2,9 тисяч населення), одним із найзатишніших та одним з найзабутіших.

Nazariy Zanoz