Тернопільський університет є організатором і рекордсменом України з «Королівського вогняного масажу»

Новий рекорд з масажу зафіксували представники Книги рекордів України у Тернополі 15 листопада.

Організатором рекорду України з «Королівського вогняного масажу» виступив Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського, а саме представники кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання – завідувачка кафедри, професорка Дарія Попович, доценти Наталя Давибіда, Володимир Коваль та асистентка Валентина Бондарчук. У досягненні рекорду взяли участь студенти медичного факультету, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»: Чуй Анастасія, Янечко Ксенія, Грабик Ірина, Занік Марта, Івасюк Алеся, Кондратюк Валерія, Чернякова Оксана, Ніштун Ігор, Музика Анастасія, Тивонюк Анастасія, Трощанський Василь, Панкратьєв Олег, Маценько Володимир, Біяк Юлія, Ганчак Тетяна, Прокопа Віталій та Піган Вікторія.

Партнерами цього заходу були: центр підготовки та розвитку масажистів «Sunrise»; масажний салон «Bodi line» та квітковий маркет «КвітоЦентр» за що й отримали відзнаки у вигляді сертифікатів.

Хочеться зазначити, що незліченна кількість популярних лікувальних практик беруть свій початок із сивої давнини. Зараз деякі з них можуть здатися незвичайними, загадковими і навіть містичними, але дуже ефективними. Представлену для встановлення рекорду методику «Королівського вогняного масажу» розробила доцентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Наталя Давибіда. Цю методику вона впровадила в практику.

У встановленні рекорду взяли участь 50 найкращих масажистів Тернополя. Захід відбувався в два етапи – класичний масаж (25 хв.) і вогняний масаж (5 хв.). Ці види масажу добре впливають на стан моделі, що підтвердили самі люди, які вирішили випробувати методику на собі та відчули її позитивний вплив на стан здоров’я. Це дивовижна комбінація масажу, холоду й вогню, зазначали учасники дійства.

Принагідно відзначити та подякувати студентам 3-4 курсів медичного факультету, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського, за участь в проведенні та встановленні рекорду України. Саме вони власними знаннями та практичними навичками в царині класичного та нетрадиційного масажу довели, що є професіоналами своєї справи.

Встановлений рекорд за найбільшою кількістю масажистів, які одночасно виконують «Королівський вогняний масаж», зареєструвала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона ж і вручила сертифікат про встановлення рекорду докторові біологічних наук, професору, деканові медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Петрові Лихацькому. А також за нову методику та її виконання свідоцтво про встановлення рекорду отримала доцентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Наталя Давибіда, співорганізатор, засновниця школи масажу «Body Line» Оксана Петришин і співорганізатор – фірма «Квітоцентр» в особі Іванни Бойко.

Усі 50 учасників встановлення рекорду України отримали подяки за участь в рекорді України «Королівський вогняний масаж».

Висловлюємо щиру подяку організаторам рекорду України з «Королівського вогняного масажу» в Тернополі та за запрошення взяти участь у цьому заході студентам ТНМУ й продемонструвати власні знання та вміння на практиці. Окремі слова подяки на адресу адміністрації ТНМУ за сприяння та надану можливість взяти участь у встановленні рекорду України майбутнім фізичним терапевтам.

Дарія ПОПОВИЧ,

завідувачка кафедри фізичної терапії,

ерготерапії та фізичного виховання, професорка,

Наталя ДАВИБІДА,

доцентка

Джерело: Медична Академія