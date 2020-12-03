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Скільки медиків Тернопільщини претендують на державне відшкодування через Covid-19

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До Тернопільського обласного управління Держпраці надійшло 1327 повідомлень про випадки захворюваності працівників закладів охорони здоров’я на Covid-19.

Від початку пандемії до Управління надійшло 1327 повідомлень про випадки захворюваності працівників закладів охорони здоров’я на коронавірусну хворобу. Із них 1311 – підлягають розслідуванню. На сьогодні завершено розслідування 597 випадків (46%), лише 100 з них – пов’язані з виробництвом

Основні недоліки в оформленні матеріалів розслідувань гострих професійних захворювань є:

  • не проводяться позапланові інструктажі з працівниками закладів охорони здоров’я; не проводиться розрахунок необхідної кількості засобів індивідуального захисту для всіх працівників закладу та їхня специфікація відповідно до чинних нормативних документів,
  • відсутні документи, що підтверджують відповідність ЗІЗ Державним стандартам;
  • не проводиться навчання працівників щодо правильного використання ЗІЗ;

  • не проводиться облік та реєстрація видачі ЗІЗ.

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