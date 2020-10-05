Тернопільським мамам повернули “пакунок малюка” при народженні дитини

Верховна Рада прийняла в другому читанні проєкт закону №3006а, який повертає одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка” при народженні дитини, передає УНН.

“За” проголосували 264 народні депутати.

Відтепер батькам упродовж 30-денного терміну з моменту народження дитини надаватимуть набір товарів першої необхідності безкоштовно.

Нагадаємо, “бейбі-бокси” почали видавати молодим родинам при народженні дитини ще у 2018 році.

Проте, у липні проект зупинив своє існування через блокування тендерної процедури. Один з учасників оскаржив результат аукціону до АМКУ, що унеможливило закупівлі “пакунків”.

Тоді, держава запропонувала при народженні дитини видавати родинам грошову допомогу у розмірі 5 000 грн. Натомість низка народних депутатів виступили за повернення “пакунку малюка”. Відродити цей проєкт Україну також закликали і в ЮНІСЕФ.

Серед авторів законопроекту, який поновлює “бейбі-бокс” – депутат Ірина Верещук. За її словами, грошова допомога у розмірі 5 000 грн не є еквівалентом “пакунку”. І не лише з фінансової точки зору (на те, щоб зібрати такий пакунок самостійно треба щонайменше 7000 грн).

“Пакунок малюка” або як його ще називають “бебі-бокс” – це не тільки і не стільки про підгузники та речі першої необхідності для немовлят. Це про увагу, про турботу від держави, яка спрямована на новонароджених громадян України”, – зауважувала політик.