Оксана Юрків з Козови стала найкращою вчителькою фізкультури 2021 року на конкурсі Global Teacher Prize Ukraine. Жінка працює у Козівській гімназії імені Володимира Ґерети впродовж 7 років. Жінка каже, за цей час провела понад півтисячі уроків фізкультури.

У Києві на церемонії народження Оксані Юрків вручили 30 тисяч гривень та освітню поїздку до Німеччини. За ці кошти, каже жінка, планує придбати обладнання для корфболу до школи. Оксана Юрків розповідає, на участь у цьому конкурсі її зареєстрували учні. У власну перемогу не вірила.

Global Teacher Prize Ukraine Найкраща вчителька фізкультури з Тернопільщини витратить виграні кошти на спортивний інвентар

“Я не думала, не очікувала і не розуміла, бо поруч зі мною були вчителі з Києва, Львова, а тут вчителька із звичайного селища міського типу Козова”, – каже Юрків.

Для участі у конкурсі вчителька мала заповнити анкету. У ній вона розповіла про свою педагогічну мету.

“Основна моя мета, щоб діти були здоровим, щоб вони розуміли, що таке фізична активність. Я не можу навчити їх професійно всім видам спорту, але щоб вони йшли у доросле життя і розуміли, що таке волейбол, корфбол, що таке петанк”, – розповіла Юрків.

До вчителювання Оксана Юрків була професійною гандболісткою. Жінка каже, що цим видом спорту займалася з 13 років:

“Викликалася неодноразово до збірної України, захищала ГК “Галичанка” Львівська, потім у 2000 році грала у нашій академії”.

Оксана Юрків проводить урок фізкультури. Вчителька розповідає учням про правила гри у петанк. Стоячи всередині кола, гравці мають кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької дерев’яної кулі. Далі вчителька разом із учнями грає у флорбол.

Суспільне Тернопіль Найкраща вчителька фізкультури з Тернопільщини витратить виграні кошти на спортивний інвентар

Одинадцятикласниця Тетяна Огінська каже, що фізична культура її улюблений предмет:

“Я дуже задоволена, що це саме моя вчителька, бо вона дуже хороша вчителька. Я навчилася грати у волейбол, баскетбол, майже у всі види спорту”.

Син Оксани Юрків каже, полюбив спорт саме завдяки мамі:

“Оксана Романівна дуже цікаво подає нові види спорту, у нас петанк, купили кульки різнокольорові для дітей, щоб діти вчилися правильній техніці кидка. Дуже багато можна в неї навчитися, оскільки вона була в професійному спорті з гандболу”, – каже Артем

Оксана Юрків під час відпустки також спілкується зі своїми учнями. Жінка каже, вони мають спільний чат в одній із соцмереж:

“Пишуть мені, що хочуть дуже на пляж, щоб грати волейбол. Я беру сітку, м’яч і ми вже на пляжі. Ми собі граємо, відпочиваємо, хочемо влаштовуємо велопробіг. Вчитель має бути прикладом для дітей. Не говорити, а показувати, якщо я хочу, щоб вони в мене рухалися, то я маю рухатися разом з ними”, – розповіла вчителька.

Найкраща вчителька фізкультури з Тернопільщини витратить виграні кошти на спортивний інвентар

Жінка каже, що її учні щороку беруть участь у спортивних змаганнях. Торік команда гімназії перемогла на Чемпіонаті області з Всеукраїнського спортивно-масового заходу “Олімпійське лелеченя”.

Найкраща вчителька фізкультури з Тернопільщини витратить виграні кошти на спортивний інвентар

Конкурс Global Teacher Prize – це щорічна світова премія для вчителів. Її започаткував мільярдер Санні Варкі у 2014 році. Національну премію у 2017 ініціювала громадська спілка “Освіторія”.

Суспільне Тернопіль