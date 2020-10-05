Актуальні вакансії по Тернополю в період COVID-19

Пандемія COVID-19 внесла дуже серйозні зміни в наше життя. Вона вплинула на економічну ситуацію в багатьох країнах світу, а також на ринок праці. Не оминула ця проблема стороною і Україну. На превеликий жаль багато людей через ситуацію з COVID-19 втратили роботу. Також у багатьох знизилася заробітна плата. Попит на певних фахівців на ринку праці достатньо сильно знизився. Однак, в той же час з’явилися більш затребувані спеціальності.

Багатьох жителів міста Тернопіль цікавить питання – які вакансії в Тернополі актуальні під час пандемії COVID-19? Давайте спробуємо відповісти на це питання.

Найбільш актуальні вакансії в Тернополі під час COVID-19

Під час карантину попит на цих фахівців в Тернополі навіть трохи виріс:

Працівники служб доставки

COVID-19 призвела до того, що багато людей перестали ходити на роботу. Завдяки цьому істотно збільшився попит на роботу служб доставки. Це призвело до того, що компаніям працюючим в сфері доставки потрібна велика кількість нових фахівців. Впершу чергу це стосується доставщиків. Тому кількість вакансій у цій сфері в місті Тернополі істотно збільшилася.

ІТ-фахівці

Ще один сегмент економіки, який в якійсь мірі навіть виграв від ситуації з COVID-19 це інформаційні технології. Багато компаній почали переводити своїх співробітників на віддалену роботу, через те що люди почали сидіти вдома підвищився попит на всілякі інтернет-сервіси. В результаті цього потреба в ІТ-фахівцях, які здатні створювати і підтримувати ці сервіси істотно зросла. Тому якщо вас цікавить робота в Тернополі і ви є фахівцем у сфері інформаційних технологій у вас є дуже хороші шанси знайти вакансію..

Водії і логісти

Режим самоізоляції для багатьох людей призвів до того, що попит на таких фахівців як водії і логісти також істотно збільшився. Все тому що більша кількість людей почала користуватися послугами служб доставки.

Медицина

Само собою, що під час пандемії COVID-19 істотно збільшився попит на медичних фахівців. Новий вірус дуже лякає багатьох людей, тому в разі виникнення перших симптомів і підозр вони намагаються якомога швидше скористатися медичною допомогою.

В описаних вище сферах діяльності помітний суттєвий ріст кількості вакансій в місті Тернопіль. Тому, якщо ви володієте певними професійними навичками, які дозволяють вам працювати в таких напрямках, у вас є дуже хороші шанси знайти хорошу роботу.

Де шукати роботу в Тернополі?

Якщо ви бажаєте знайти роботу в Тернополі під час COVID-19 ви можете скористатися наступними варіантами її пошуку:

Дошки оголошень

Це спеціальні сайти з пропозиціями по роботі, які на них публікують багато компаній в пошуках певних співробітників. Такі сервіси зазвичай здатні порадувати великою кількістю різних вакансій.

Одним з найпопулярніших українських сайтів такої спрямованості є дошка оголошень OBYAVA.ua з профільним розділом “Робота Тернопіль“. На цьому сервісі можна знайти безліч різних вакансій в самих різних сферах діяльності. Всі доступні тут пропозиції по роботі можна сортувати за різними критеріями (заробітна плата, час появи вакансії, напрямок діяльності). В результаті цього ви зможете швидко знайти підходящий для себе варіант.

Кадрові агентства

Ще одне місце де можна знайти різні вакансії це сучасні кадрові агентства. Такі організації займаються пошуком фахівців для різних компаній. Тому нерідко на їх сайтах можна знайти безліч різних пропозицій по роботі.

Соціальні мережі

Вплив соціальних мереж в наш час зростає з кожним днем. У популярних соціальних мережах можна знайти чимало різних груп в яких публікуються вакансії по конкретному місту. Є тут такі спільноти і по Тернополю. Тому підписавшись на такі спільноти ви будете періодично бачити пропозиції по роботі в місті Тернопіль у вашій стрічці новин.

Через знайомих

Якщо ви бажаєте знайти роботу в Тернополі, обов’язково розкажіть про це своїм знайомим. Є ймовірність, що деякі з них зможуть порекомендувати вас в тих місцях де вони самі працюють.

Ці варіанти дозволять вам швидко знайти роботу в місті Тернополі.