Тернополян просять долучитися до вдосконалення маршрутної мережі міста

З 8 жовтня по 15 листопада у Тернополі триватиме збір пропозицій щодо покращення міських маршрутів громадського транспорту.

Запрошуємо мешканців міста, підприємства, установи та організації долучитися до обговорення. Ви можете запропонувати зміни до існуючих маршрутів автобусів і тролейбусів або внести ідеї щодо створення нових маршрутів.

Ваші пропозиції допоможуть зробити міський транспорт зручнішим для всіх користувачів. Кожен може залишити один коментар зі своєю пропозицією.

Взяти участь в обговоренні можна на «е-Тернопіль. Портал мешканця» або в мобільному додатку «е-Тернопіль» у розділі «Е-демократія». Завантажити додаток, якщо у вас iPhone можна за цим посиланням iOS, якщо інші моделі телефонів – то за цим Android.