Син знаного ресторатора відкрив неабиякий… громадський туалет у Тернополі

Громадський туалет зі зручностями навіть для людей з обмеженими фізичними можливостями на території тернопільського ринку відкрив син знаного в Тернополі ресторатора Михайла Гросуляка — Віталій Гросуляк. Тато поділився історією, які перепони довелося подолати сину, аби відкрити адекватну вбиральню в місті.

“Мій молодший син – Віталік вирішив відкрити ну просто супер європейські послуги в туалетному бізнесі, – пише Михайло Гросуляк у Facebook. — Він зробив все так потужно і скоро. Я не чекав, до речі, від нього прояв такого таланту, він сам взявся за це все.

Там дуже складно було, бо стеля замокла, протікала, це територія колишньої піцерії “Лімонті”. На місці цього закладу він взяв оренду і хотів для жінки – Зені, відкрити бізнес. Йому був цікавим саме цей напрям, бо в Тернополі, скажімо “порядного” туалету, немає. Ну в нас в “Фламінго” правда хороший, а та він хотів ще планку підняти.

По-перше, я йому порадив, кажу: «Віталік, якщо ти робиш, то не забувай за людей з обмеженими можливостями». І він зробив сучасний туалет, де все повністю облаштовано для інвалідних колясок, пеленальні столики, ну просто дуже потужно. Якось зайшов, і кажу: “Віталік, та звідси не хочеться виходити”. Кругом бардак, побитий асфальт, калабані такі гидкі місцями. А тут заходиш – все в білих кольорах, просто як в рай зайшов. Але до чого це веду, три місяці ми не могли відкрити, три місяці, нам перекрили воду, каналізацію, ну точніше йому, це ж мій син. І я звичайно вписався за нього. Сказав, що я буду не я, якщо не доб’юся того, щоб ти відкрив. Ну там були певні питання з дирекцією, бо мені здається що їм і було трохи встидно, що вони мають такі прості туалети, а тут зробили просто шедевр. Він купив кращі унітази ніж в себе вдома, все на автоматиці. Посадив бабку, вона каву варить там, ну короче взагалі зовсім інший підхід і рівень. Коли в тестовому режимі це робив, йому навіть не дали відкритися. Просто коли вже я аналізував, зрозумів друге, що це була мова лише про туалети, а як зараз нашій молоді важко починати щось нове. Приїде людина, заробить якісь кошти, а тут йому повністю перекриють можливості. Правда ми зробили, добилися, відкрили. Але я собі думав, ну от це мій син і наштовхнувся на такі перешкоди, а що ж мене спонукало п’ять ресторанів з нуля збудувати… Для тих, хто дочитав до кінця, захована ще одна підказка з квесту:

Автомат «Газованої води» можна знайти на території цього закладу;)”.