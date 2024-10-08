Ветерани з Тернопільщини навчаються, працевлаштовуються, отримують гранти на бізнес

З початку 2024 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 537 учасників бойових дій (УБД), з них:

432 – отримали статус безробітного, у т.ч. 73 – з інвалідністю.

96 – працевлаштовано,

30 – проходили профнавчання.

6 – залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

36 ветеранів отримали ваучери на оплату навчання та здобувають професії: екстреного медичного техніка, водій навантажувача, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст с/г виробництва, а також здобувають вищу освіту за спеціальностями: «Автомобільний транспорт», «Будівництво і цивільна інженерія», «Менеджмент», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Психологія», «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

142 ветерани отримали направлення на безоплатне навчання в центрах професійно-технічної освіти ДСЗ в рамках реалізації експериментального проєкту з організації профнавчання УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни за професіями: водій навантажувача, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, оператор котельні; за напрямами: «Основи бізнес-планування», оператор безпілотного літального апарата (дрона), «Психологічна стійкість учасників бойових дій».

З початку дії програми Грант для ветеранів та другого подружжя” (250 тис. – 1 млн грн) 24 ветерани та 16 членів сімей УБД отримали гранти на бізнеси у сферах харчування, ремонту та технічного обслуговування траспортних засобів, торгівлі, стоматології, бджільництва, вирощування та переробки ягід і фруктів та ін. Вони створять 87 робочих місць. Загальна сума їх грантової допомоги – майже 18,8 млн грн.

Зараз 98 УБД зі статусом безробітного шукають роботу, з них третина – віком 35-44 роки, 26 – мають інвалідність.

Роботодавці, які працевлаштували УБД, можуть отримати компенсацію 50% фактичних витрат на оплату їх праці.