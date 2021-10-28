Тернополян просять не виходити сьогодні з дому без документів

29 жовтня у декількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру Управління Служби безпеки України в Тернопільській області проводитиме планові антитерористичні навчання.

У ході тренувань планується перевірити ступінь захищеності елементів системи життєзабезпечення міста від терористичних посягань, а також відпрацювати навчальні завдання з протидії групі умовних терористів.

Антитерористичні навчання відбуватимуться в умовах наближених до реальних. В окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. У зв’язку з цим, СБУ звертається до громадян з проханням мати при собі документи, що посвідчують особу.

Тренування відбуватимуться у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

СБУ звертається до громадян із проханням зберігати спокій та з розумінням поставитися до певних незручностей і дотримуватися правил особистої безпеки. Принагідно закликаємо громадян не втрачати пильність і у випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв або наявності інформації про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів, невідкладно інформувати правоохоронців за номерами телефону довіри СБУ (0352) 52-90-00, (067) 352-31-00 або спецлінії Національної поліції 102.