Коли у всіх школах, садочках та лікарнях Тернопільщини стане тепло?

Стала відома дата початку опалювального сезону у всіх школах, садочках та лікарнях Тернопільщини.

Про це розповіла Софія Близнюк, заступник директора департаменту – начальник управління ЖКГ та енергозбереження департаменту.

“Відповідно до меморандуму, підписаного 30 вересня, бюджетні установи та організації будуть отримувати газ за ціною 16 грн 554 копійки. На сьогодні ми працюємо по підписанню цих договорів з товариством газопостачальною компанією “Нафтогаз Трейдинг”. Про те, є велика кількість договорів , тому “Нафтогаз Трейдинг” не встигає їх підписувати, тому Урядом було прийнято рішення – є постанова від 25 жовтня, яка зобов’язує операторів газорозподільчих мереж забезпечити включення газу для всіх бюджетних установ – це школи, садочки і всі заклади охорони здоров’я”, – відзначила Софія Близнюк.

Газ буде включений автоматично.

“Очікуємо, що сьогодні – завтра усі заклади, які підлягають під дію цієї постанови будуть включені. Ситуація виглядає наступним чином – ці установи, що будуть включені в автоматичному режимі, протягом жовтня – листопада постачальник буде для них постачати газ по ціні – 16,8. По мірі підписання договорів з “Нафтогаз Трейдинг” – вони будуть на енергетичній платформі переведені до “Нафтогазу Трейдинг”, ціна газу в яких – 16 грн 554 копійки”, – наголосила Софія Близнюк.

За словами чиновниці, жовтень – листопад постачальником газу є постачальник газу останньої надії – акціонерне товариство “Нафтогаз Україна”, а в процесі підписання договорів буде вже “Нафтогаз Трейдинг”.

В ТОДА запевняють, що жодна бюджетна установа без газу не залишиться, очікуємо включення газу протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня.