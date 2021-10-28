Крафтові виробники з різних куточків України відвідали сади Петра Гадза

Крафтові виробники з усієї країни у п’ятницю, 22 жовтня, завітали на Бучаччину.

У складі делегації були здебільшого представники підприємств алкогольного напрямку: виноробство, пивоваріння.

Гості відвідали одні із найпотужніших підприємств Тернопільщини, серед них – фермерське господарство «ГАДЗ».

Крафт – це виробництво невеликої кількості продукту на малих потужностях. Його створюють за авторськими технологіями та з унікальними властивостями, тому попит споживачів швидко зростає. Останні роки слово «крафт» все частіше зустрічається у харчовому бізнесі.

Засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз провів для гостей екскурсію садами та виробничими потужностями, а також розповів, як розпочинав власну справу.

– Майже 10 років тому я почав висаджувати перші саджанці. Спочатку це сталося спонтанно, а потім я зрозумів: це – моя доля. З часом сад ставав все більшим. Звісно, було багато помилок на початках. Я взяв молоду команду – 10 агрономів з Уманського національного університету садівництва. Вони вчилися і я разом з ними. З Божою допомогою у нас все вийшло, – зазначив Петро Гадз.

Директор із садівництва фермерського господарства «ГАДЗ» розповів, що в садах вирощують понад 40 сортів яблук.

– Сад ФГ «ГАДЗ» – найбільший в Європі. Тут вкладено багато людської праці. Ми починали все як свого роду соціальний проект, бо рівень безробіття в області був високим. Зараз у нас працюють від пів тисячі до тисячі людей залежно від сезону. Щорічно ми проходимо декілька міжнародних аудитів, які дають змогу експортувати наш продукт у різні куточки світу. Зараз основним ринком збуту є Перська затока, зокрема: Катар, Оман, Бахрейн, ОАЕ, Саудівська Аравія. Розвиваємося, йдемо далі, збільшуємо масштаби насаджень, – поділився Тарас Мельник.

Детальніше – у відео.