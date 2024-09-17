Тернополяни найбільше купують товарів в Китаю

Впродовж восьми місяців 2024 року загальний товарообіг у зоні діяльності Тернопільської митниці склав 43 млрд 388 млн гривень.

Імпортували товарів на суму 23 млрд 506 млн грн, а експортували – на 19 млрд 882 млн гривень.

За цей час зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 79 країн світу.

Найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Китаю – 24,5 відс. від усього імпорту, Польщі – 18,3 відс., Німеччини – 10,3 відс., Італії – 4,6 відс. та Нідерландів – 5,1 відсотка.

Експорт товарів за вартістю здійснювався до Польщі – 29,7 відс. від усього експорту, Нідерландів – 6,4 відс., Німеччини – 6,4 відс. Італії – 5,2 відс., та Бельгії – 4,6 відсотка.

Здебільшого експортували: рослинну олію, пшеницю, електричні світильники, цукор, напівфабрикати з вуглецевої сталі тощо.

Серед ввезених товарів переважали: легкові автомобілі, прокат з нелегованої сталі, трактори, насоси для рідин, інсектициди, фунгіциди, гербіциди.