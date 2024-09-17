Тернопільщина втратила захисника Бориса Василевича

На 55 році життя раптово помер військовослужбовець Збройних Сил України із Чорткова Василевич Борис, повідомляють у міській раді.



Призваний на військову службу за призовом під час мобілізації та військового стану з 5 березня 2022 року.



Протягом двох років, на жаль, як і сотні тисяч наших захисників та захисниць, відчув на собі всю біль і важкість жорстокої війни, що суттєво підірвало здоров’я. Згодом Бориса перевели служити на Тернопільщину.



16 вересня на території одного із військових об’єктів, де проходив службу воїн, серце Бориса перестало битись. Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, але повернути до життя воїна не вдалось…



Співчуваємо рідним і близьким з приводу непоправної втрати…

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