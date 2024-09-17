Наша Україна неймовірна. Кожен куточок країни вражає своєю неповторністю та унікальністю. Чого варта тільки Усть-Путильська громада Вижницького району Чернівецької області, яка розташована у центрі Українських Карпат та межує з Івано-Франківською областю. До складу сільської ради входять 13 населених пунктів: села Усть-Путила, Бісків, Шпетки, Мариничі, Петраші, Бисків, Розтоки, Околена, Ями, Товарниця, Підзахаричі, Межиброди, Хорови. Нещодавно журналісти зі всієї України у рамках престуру, який організував Український кризовий медіа-центр у межах Програми USAID DOBRE, відвідали цю мальовничу місцевість. А супроводжували їх у цій поїздці голова громади Марія Ілюк. Лідерка, яка згуртовує й об’єднує людей – невгамовна, відповідальна та непосидюча. Їй вдалося за такий короткий час показати, як живе та чим дихає її громада.

Зауважимо, що громада вже майже 4 роки працює з Програмою USAID DOBRE, завдяки якій вдалося реалізувати понад 10 проєктів з місцевого економічного розвитку, розбудови молодіжної інфраструктури та залучення громадськості, покращення послуг для населення.

Знайомство з неймовірним краєм розпочалося з музею етнографії та краєзнавства Гуцульщини у селі Підзахаричі, в якому представлені предмети старовини, писанкарства, різьбярства, вишивки, а також – інших народних ремесел. А поруч встановлено своєрідний дерев’яний пам’ятник гарчику – велетню, з якого витікає джерельна вода. Цей музей належить до пам’яток історії та культури України.

Марія Ілюк розповіла журналістам та показала деякі дитячі та спортивні майданчики, які були реалізовані в рамках Програми USAID DOBRE. У цьому році мешканцями громади послуга спорту була обрана пріоритетною. Завдяки Програмі покращилася спортивна інфраструктура у кожному старостаті. Вже отримано на суму майже на 1,3 млн.грн. вуличні тренажери та воркаути, тренжери та обладнання для занять фітнесом, спортивні елементи, м’ячі для шкіл і навіть гойдалка для дітей з інвалідністю.

У селі Підзахаричі журналісти відвідали пекарню-кафе, де можна скуштувати домашній хліб, круасани, пряники, булочки, піца, вафлі з різною начинкою, медовик, та крафтовий гуцульський книш. Ідея створити такий заклад у Підзахаричах належить місцевій жительці Тетяні Вицезі. А реалізувати цей проєкт їй допомогли громада і програма USAID DOBRE. І це не проста пекарня, але ще й місце проведення майстер-класів для учнів та молоді.

Приготування смачних українських страв – це наша сімейна справа. Тому у втілення своєї мрії я вклала всю душу. Завдяки пекарні я зможу передати свої кулінарні знання і навчити інших, особливо молодь, традиційним рецептам місцевої кухні, – розповіла журналістам Тетяна Вицега.

У селі Мариничі відкрили швейно-вишивальну майстерню. Програма USAID DOBRE допомогла закупити високоякісне обладнання: п’ять швейних машин, оверлок, прасувальний стіл і праску з парогенератором, розкрійний стіл, примірочну кабінку, кронштейн для одягу, а також головну гордість майстерні – професійну автоматичну вишивальну машину вартістю 290 тисяч гривень. А жителі згуртувалися та взяли всі ремонтні роботи на себе. Ця майстерня відкриває багато можливостей громаді: вишиті сувеніри для туристів, нашивки для пожежників та й просто можливість самим пошити штори для будинку культури чи поремонтувати свій одяг. А також за певну оплату обладнанням можуть користуватися люди, що займаються швейним бізнесом. Школярі Мариничівської школи мають змогу безкоштовно відвідувати навчальні заняття в приміщенні швейної майстерні. Більше того, в майстерні можна також самому навчитися кроїти, шити і навіть вишивати на одязі. Для місцевої молоді це чудовий шанс спробувати свої сили і, можливо, обрати собі майбутню професію.

Усть-Путильська сільська громада, яка розташована серед карпатських гір, бачить туризм одним із напрямів розвитку, розповідає Марія Ілюк. Туристів сюди притягує скеля «Кам’яна Багачка» – пам’ятка природи, що входить до 100 чудес природи України. А минулого року на хуторі Горби відкрили музей-криївку на честь полеглих героїв УПА, яку теж відвідали журналісти.

Усть-Путильщина свого часу була потужним осередком визвольного руху. У регіоні діяли близько 20 криївок. Вони були різними, слугували для зберігання зброї та провіанту. У деяких криївках переховувалися провідники УПА. На хуторі Горби племінник воїна УПА Микола Штефуряк з допомогою небайдужих відтворив сховок, де зустрічалися зв’язкові.

Сучасна криївка – просторіша. Тут розміщено одяг членів УПА та речі з їхнього ужитку. Також є окреме місце, де колись за друкарською машинкою працювали писарки, – вони друкували штафетки, за допомогою яких поширювали новини серед членів організації.

Микола розповідає, раніше у кожній криївці був запасний вихід, аби члени організації могли уникнути арешту у разі, якщо їх викриють. Такий вихід чоловік теж відтворив.

У дверях криївок були маленькі віконця, через які можна було застрелити ворога. Але якщо ворогів було багато, потрібно було відступати. Оскільки криївка розташована під землею, чоловіки робили отвори в стіні. Підіймалася ляда й через отвір люди виходили назовні, – розповідає Микола.

Участь у престурі брав також керівник Програми USAID DOBRE Браян Кемпл:

Для нас дуже важливо, щоб успішний досвід громад переймали території, які не є нашими партнерами. І в цьому нам допомагають журналісти – учасники престуру, вони розповідають у своїх ЗМІ про успіхи наших громад-партнерок.