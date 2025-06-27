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Тернополянин Андрій Луцик – бронзовий призер Кубка світу з авіамодельного спорту

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Майстер спорту України, член національної збірної та керівник гуртка авіамоделювання Станції юних техніків Тернополя Андрій Луцик здобув третє місце на Кубку світу з авіамодельного спорту в класі F2D (повітряний бій). Змагання відбулися у місті Шабла в Болгарії.

Серед учасників – досвідчені спортсмени з різних країн світу. У напруженій боротьбі Андрій Луцик продемонстрував високу технічну підготовку, витримку та справжній спортивний характер, що дозволило йому здобути перемогу.

Щиро вітаємо викладача із заслуженим результатом! Нехай кожен старт веде до нових перемог, а ваш приклад надихає молоде покоління юних авіамоделістів.

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