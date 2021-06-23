12:30 | 23.06.2021
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Новини Тернополя 

Тернополянин за участь у  псевдореферендумі у Маріуполі тепер відповідатиме

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За участь у  псевдореферендумі про самостійність ДНР у Маріуполі повідомлено про підозру  тернополянину. 

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру  жителю Тернопільщини, який у м. Маріуполі у 2014 році брав участь у проведенні незаконного референдуму щодо зміни меж території та державного кордону України (ч.2 ст.110 КК України). 

Слідством встановлено, що у травні 2014 року громадянин разом з іншими особами взяв участь у так званому референдумі на підтримку самостійності «ДНР». Перебуваючи у приміщенні місцевої районної державної адміністрації, де було організовано роботу дільничної виборчої комісії, чоловік особисто заповняв звітну документацію, допомагав організаторам у проведенні голосування на зазначеній «виборчій дільниці» та здійснював охорону будівлі, де відбувались ці заходи.

Триває  розслідування, що здійснюють слідчі СВ Управління СБУ в Тернопільській області.

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