З’ясовують, хто відповідатиме за смерть чоловіка, якого засипало землею

На Тернопільщині за останній тиждень сталося два нещасних випадки, при яких під час виконання земляних робіт загинув один працівник, ще один – зараз перебуває на лікуванні у медичному закладі.

Так, лише учора, 22 червня, у траншеї загинув дорожній робітник, ще один працівник, якого рятувальники витягнули з-під завалу грунту, на щастя, не отримав жодних тілесних ушкоджень та після огляду медиків повернувся на своє робоче місце.

На сьогодні Управлінням Держпраці проводяться спеціальні розслідування, під час яких будуть з’ясовані причини та обставини настання цих нещасних випадків, при яких постраждали працівники, та вживатимуться заходи реагування до винних посадових осіб за допущені порушення вимог законодавства з охорони праці.

Беззаперечно, що виконання земляних робіт: викопування траншеї, котловану чи колодязю відносяться до одного із видів небезпечних робіт. І нехтування елементарними правилами безпеки з охорони праці під час їхнього виконання призводять, на жаль, до непоправних наслідків.

Тому, щоб упередити подібні нещасні випадки та задля збереження життя і здоров’я кожного працівника, роботодавцям потрібно суворо і неухильно дотримуватися правил безпечного виконання земляних робіт, а саме:

у траншеях, котлованах і ямах глибиною понад 2 м, а також у зонах розташування підземних комунікацій (електрокабелі, газопроводи тощо) потрібно мати письмовий дозвіл (наряд-допуск) керівника робіт із переліком, необхідних у даному випадку заходів з охорони праці;

місця копання котлованів, траншей або ям повинні бути огороджені, встановлені попереджувальні знаки й написи (а в нічний час, за можливості, сигнальне освітлення), місця переходу людей через траншеї повинні бути обладнані перехідними містками, які освітлюються у нічний час відповідно до проекту виконання робіт;

копання траншей з вертикальними стінками без кріплення в нескельних і незамерзлих ґрунтах вище рівня ґрунтових вод і при відсутності поблизу підземних споруд допускається на глибину не більше: 1,0 м – в насипних, піщаних, гравійних ґрунтах та у ґрунтах, які містять у собі великі уламки каміння; 1,25 м – в супісках; 1,5 м – в суглинках і глинах, 2 м – в особливо щільних і нескельних ґрунтах;

кількість дощок кріплення, що одночасно вилучаються по висоті, має бути не більше трьох, а в сипучих і нестійких ґрунтах – не більше однієї, в міру вилучення дощок розпірки переставляються, у цьому випадку існуючі розпірки вилучаються тільки після встановлення нових;

будівельні матеріали і землю, що викидається, по можливості, розміщують в межах огородженого місця або осторонь від нього, але так, щоб не заважати рухові транспорту й пішоходів;

спуск у широкі траншеї робити лише по драбинах, шириною не менше 0,75 м, із поручнями.

Суворо заборонено:

копати без кріплення перезволожені, піщані, супіщані і лесові ґрунти;

спускатись по розпірках кріплення, бо їхнє послаблення може призвести до обвалів ґрунту стінок траншеї (ями);

вибирати ґрунт методом підкопу, бо це може призвести до обвалу.

У разі виявлення під час проведення земляних робіт незазначених на планах і схемах кабелів, трубопроводів, підземних споруд, незнайомих предметів слід негайно припинити роботи.

Працівникам до початку робіт необхідно:

одягти спецодяг та спецвзуття, яке не повинно обмежувати рухи;

перевірити справність використовуваних інструментів;

оглянути та звільнити робочу зону від сторонніх предметів, перевірити достатність освітлення робочої зони;

у разі виконання робіт за нарядом-допуском перевірити виконання вказаних у ньому заходів безпеки;

отримати від відповідального керівника робіт цільовий інструктаж щодо безпечного ведення робіт.

Про виявлені несправності та невідповідності, які можуть вплинути на безпеку праці, працівники повинні інформувати керівника робіт і до їхнього усунення не приступати до роботи.