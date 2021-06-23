Варіанти створення сайту – Як створити власний сайт?

У сучасному світі існує безліч методів створення веб-ресурсу. Розробка сайту – довга і копітка робота, що забирає багато сил і часу. Робота над ресурсом не повинна припинятися, навіть якщо на перший погляд все готово. Користувачеві необхідно наповнювати ресурс корисним контентом, привносити щось нове, наповнювати його функціональністю і періодично змінювати зовнішній вигляд.

Способи створення сайту

Існує кілька методів створення веб сайту, кожен з яких має свої достоїнства і недоліки:

Самостійне створення ресурсу;

Залучення фрілансера;

Замовити сайт в веб студії.

Далі розглянемо докладніше кожний з методів розробки веб ресурсу.

Самостійне створення сайту

Даний спосіб буде більш бюджетним, але займе багато часу. Людина повинна мати відповідні знання та вміння. Ресурс можна створити наступними методами:

За допомогою мов програмування. Для цього користувачеві необхідно знати мову гіпертекстової розмітки HTML, а також CSS – каскадні таблиці стилів. За допомогою першого вибудовується каркас, а за допомогою другого-налаштовують дизайн. Якщо необхідно створити динамічний ресурс, необхідно володіти знаннями в області PHP і javascript.

Використання візуальних редакторів. Для цього користувачеві не потрібно володіти спеціальними знаннями. Здійснюючи нехитрі дії, людина зможе налаштувати зовнішній вигляд ресурсу. Даний метод вже не використовують.

Використання спеціальних сервісів. У мережі безліч сервісів, які пропонують свої послуги зі створення сайтів. Людині залишається зареєструватися та за допомогою конструктора за готовим шаблоном створити сайт.

Розробка ресурсу на движку CMS. Є платні і безкоштовні програми для управління контентом. Користувачеві необхідно знати основи програмування.

Самостійна розробка сайту займе багато часу. Тому деякі люди звертаються до фрілансерів. Але не всі виконавці відповідально підходять до своєї роботи і зривають терміни. Тому, щоб отримати якісний продукт, краще не витрачати свій час і нерви, а відразу звертатися в веб-студію.

Особливості розробки сайту в веб-студії

Найчастіше на створення ресурсу йде від двох тижнів до місяця. Термін буде залежати від складності функціональності і зовнішнього оформлення. Розробка веб-порталу починається з рішення первинних завдань. Представники веб-студії обговорюють основні моменти, визначають цілі і аудиторію сайту. Після цього переходять до зовнішнього оформлення. Дизайнери намалюють макети, потім узгодять з замовником. Після цього в роботу включається верстальник. Він зробить так, що сайт буде відкриватися у всіх браузерах і на будь-яких девайсах.

Програмування також важливий етап. Фахівці зроблять зручну адміністративну панель, яка дасть можливість додавати і оновлювати інформацію. Після цього тестувальники перевірятимуть життєздатність ресурсу. Вони зможуть виявити дрібні недоліки і відправлять сайт на доопрацювання.

Типи сайтів

У веб-студії допоможуть створити сайт для різних цілей:

Лендінг Пейдж. Простий, односторінковий сайт, який рекламує одну послугу. Він привертає увагу клієнтів і закликає їх до здійснення дії – купівлі, замовлення, відвідування певного місця. Такий інструмент маркетингу дозволяє збільшити продажі і просунути цікаві комерційні проекти.

Інтернет магазин. Ресурс необхідний для здійснення торгівлі товарами в мережі. Найчастіше він містить великий асортимент виробів. Такий бізнес використовується для рітейлу.

Каталог представляє з себе великий портал, на сторінках якого знаходиться перелік певних товарів або послуг.

Візитка. Сайт, що складається з мінімальної кількості сторінок. На порталі розміщена інформація про компанію та пропоновані послуги або товар. Розробка такого ресурсу коштує недорого.

Індивідуальний сайт. Його розробляють за індивідуальним проектом, який враховує всі вимоги замовника. Такий сайт дозволяє залучити велику кількість клієнтів, виділитися на просторах мережі і мати зворотний зв’язок між цільовою аудиторією і компанією.

Переваги розробки сайтів у веб-студії

Щоб скористатися послугами веб-студії, необхідно зайти на сайт компанії і залишити заявку. Звернувшись до досвідчених програмістів, користувач отримає наступне:

Повний спектр послуг зі створення та просування сайтів;

Відмінну якість технічних робіт;

Створення ефективного майданчика для ведення бізнесу;

Прозорі умови співпраці;

Прийнятну вартість послуг;

Великий досвід розробки ресурсів.

Фахівці веб-студії продумують, реалізують і передають своїм клієнтам якісний і підготовлений продукт для публікації його на просторах мережі. Сайт приваблює клієнтів, його знаходяться пошуковики. Розробники враховують прохання і побажання клієнтів, вносять корективи в процесі створення ресурсу. Який метод розробки сайту вибирає кожен користувач сам, але представники веб-студії допоможуть позбутися від проблем, які можуть виникнути під час запуску порталу.