Тетяна Данилюк, як приклад української молоді на передовій суспільних змін

У час великої війни українська молодь не просто адаптувалася до нових реалій — вона стала активною частиною спротиву. На міжнародних форумах, у громадському секторі, в інформаційних кампаніях — молоді лідери розповідають світу правду про Україну, зміцнюють тил і формують бачення майбутнього.

Серед них — Тетяна Данилюк, правниця, громадська діячка та активна представниця “ЗеМолодіжки Тернопільщини”, чия діяльність охоплює і Україну, і Великобританію.

Цьогоріч Тетяна також почала працювати експерткою з юридичних питань у Молодіжній раді при Голові Верховної Ради України. Її фокус — удосконалення законодавства у сфері цифрової трансформації, прав молоді та розвитку сучасних інструментів участі молодих людей у державотворчих процесах. Тетяна активно працює над тим, аби голос молодого покоління був почутим на найвищому рівні, а закони враховували виклики сьогодення та реальні потреби молоді в умовах воєнного часу.

Також професійний досвід дівчини включає роботу в судовій системі, участь у розробці міжнародних правових стратегій та аналіз українського законодавства в умовах війни. Усе це вона трансформує в практичну допомогу державі.

Поза межами України Тетяна також працює на благо співвітчизників. У Лондоні вона є співзасновницею Education 4U — освітньої компанії, яка допомагає українцям вступити до провідних університетів Великої Британії. Від вибору навчальної програми до оформлення візи — її команда супроводжує молодь на всіх етапах. Це не просто про освіту — це про шанс на нове життя через знання.

У Британії Тетяна є членкинею Консервативної партії, бере участь у діяльності жіночих політичних організацій і представляє малий бізнес як амбасадорка CfoSB. Вона активно лобіює підтримку України на політичному рівні, піднімає гуманітарні питання та допомагає налагоджувати діалог між британськими структурами та українською діаспорою.

Окремий напрямок діяльності Тетяни — турбота про українців похилого віку, які опинилися в еміграції. У партнерстві з UK Age Westminster вона організовує зустрічі для старших людей, які втратили дім через війну. Психологічна підтримка, юридичні консультації, просте людське спілкування — усе це формує безпечний простір для тих, хто пережив надто багато.

Тетяна також є учасницею ключових британських інституцій, таких як Law Society, Chatham House та Лондонські Магістрати. На цих платформах вона просуває українські ініціативи, представляє позицію України в аналітичному полі та працює над тим, щоб український голос звучав там, де формуються політичні рішення.

У час, коли країна бореться за своє майбутнє, особливо важливо бачити, як молодь не чекає кращих умов, а вже сьогодні змінює світ навколо себе. Тетяна Данилюк одна з тих, хто об’єднує знання, досвід і щиру громадянську позицію, аби діяти на декількох фронтах одночасно: від юридичних реформ в Україні до гуманітарної допомоги за її межами.

Її приклад доводить, що незалежно від кордонів, українці можуть бути потужною силою впливу. А молоде покоління це не лише про надію на майбутнє, а про реальні зміни, які відбуваються вже сьогодні.