У ТНПУ відбулися вибори ректора: лідирує Богдан Буяк, попереду – другий тур

У середу, 18 червня, у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулося голосування за нового ректора. Процес пройшов у межах першого туру, однак жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому вибори продовжаться другим туром.

Загалом до голосування долучилися понад 600 виборців. 4 бюлетені визнали недійсними, ще 9 виборців не підтримали жодного з кандидатів.

Результати голосування в першому турі:

Богдан Буяк – 192 голоси

Ірина Задорожна – 95 голосів

Ігор Гевко – 93 голоси

Андрій Кузишин – 79 голосів

Надія Дробик – 57 голосів

Світлана Калаур – 39 голосів

Юрій Древніцький – 33 голоси

Найбільше голосів отримав Богдан Буяк, але для перемоги йому не вистачило необхідної більшості — 50%+1 голос. Тож, згідно з процедурою, відбудеться другий тур, у якому візьмуть участь два кандидати, що набрали найбільше голосів: Богдан Буяк та Ірина Задорожна.

Дата другого туру буде оголошена найближчим часом.

Повідомляє “Терміново”.