У ТНПУ відбулися вибори ректора: лідирує Богдан Буяк, попереду – другий тур
У середу, 18 червня, у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулося голосування за нового ректора. Процес пройшов у межах першого туру, однак жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому вибори продовжаться другим туром.
Загалом до голосування долучилися понад 600 виборців. 4 бюлетені визнали недійсними, ще 9 виборців не підтримали жодного з кандидатів.
Результати голосування в першому турі:
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Богдан Буяк – 192 голоси
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Ірина Задорожна – 95 голосів
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Ігор Гевко – 93 голоси
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Андрій Кузишин – 79 голосів
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Надія Дробик – 57 голосів
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Світлана Калаур – 39 голосів
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Юрій Древніцький – 33 голоси
Найбільше голосів отримав Богдан Буяк, але для перемоги йому не вистачило необхідної більшості — 50%+1 голос. Тож, згідно з процедурою, відбудеться другий тур, у якому візьмуть участь два кандидати, що набрали найбільше голосів: Богдан Буяк та Ірина Задорожна.
Дата другого туру буде оголошена найближчим часом.
Повідомляє “Терміново”.