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Рятувальники ліквідували пожежу на Чортківщині та врятували три будівлі

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Вночі 18 червня у селі Синьків, що входить до складу Заліщицької територіальної громади на Чортківщині, спалахнула пожежа господарської будівлі. Сигнал про займання надійшов до Служби порятунку о 23:56.

Горіла будівля площею 55 квадратних метрів, полум’я могло перекинутися на сусідні споруди. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувального підрозділу вогонь вдалося вчасно локалізувати та повністю загасити. В результаті рятувальники врятували три сусідні будівлі від знищення вогнем.

Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

🔺 ДСНС вкотре нагадує:

  • не перевантажуйте електромережу,

  • не залишайте без нагляду ввімкнені прилади,

  • поводьтеся обережно з вогнем у побуті.

☎️ У випадку надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.

Рятувальники залишаються на варті безпеки кожного жителя громади.

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