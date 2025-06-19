Рятувальники ліквідували пожежу на Чортківщині та врятували три будівлі
Вночі 18 червня у селі Синьків, що входить до складу Заліщицької територіальної громади на Чортківщині, спалахнула пожежа господарської будівлі. Сигнал про займання надійшов до Служби порятунку о 23:56.
Горіла будівля площею 55 квадратних метрів, полум’я могло перекинутися на сусідні споруди. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувального підрозділу вогонь вдалося вчасно локалізувати та повністю загасити. В результаті рятувальники врятували три сусідні будівлі від знищення вогнем.
Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
🔺 ДСНС вкотре нагадує:
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не перевантажуйте електромережу,
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не залишайте без нагляду ввімкнені прилади,
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поводьтеся обережно з вогнем у побуті.
☎️ У випадку надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.
Рятувальники залишаються на варті безпеки кожного жителя громади.