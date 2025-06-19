Рятувальники ліквідували пожежу на Чортківщині та врятували три будівлі

Вночі 18 червня у селі Синьків, що входить до складу Заліщицької територіальної громади на Чортківщині, спалахнула пожежа господарської будівлі. Сигнал про займання надійшов до Служби порятунку о 23:56.

Горіла будівля площею 55 квадратних метрів, полум’я могло перекинутися на сусідні споруди. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувального підрозділу вогонь вдалося вчасно локалізувати та повністю загасити. В результаті рятувальники врятували три сусідні будівлі від знищення вогнем.

Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

🔺 ДСНС вкотре нагадує:

не перевантажуйте електромережу,

не залишайте без нагляду ввімкнені прилади,

поводьтеся обережно з вогнем у побуті.

☎️ У випадку надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.

Рятувальники залишаються на варті безпеки кожного жителя громади.