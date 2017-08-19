Тіло хлопчика, який втопився через перекидання катамарана, водолази знайшли на дні Серета

Як ми повідомляли раніше, 17 серпня у с. Касперівці в річці Серет, на базі відпочинку “Росинка”, перевернувся катамаран з людьми. На судні було 8 людей, четверо з них — діти. Тоді у воді зник трирічний хлопчик з м. Городенка Івано-Франківської області. Врятувати його не вдалося.

Водолази знайшли тіло дитини 18 серпня о 17:30 на дні річки.

“Не нехтуйте правилами поведінки на воді під час купання, — зазначив учасник пошукових робіт Андрій Пачва. – Лише у Заліщицькому районі зареєстровано 6 випадків утоплення, з яких 1 дитина, а в цілому по Тернопільській області 42 випадки (лише 5 за минулий тиждень)”.

Фото Андрія Пачви.