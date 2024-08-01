16:48 | 1.08.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернопільській обласній раді – новий депутат

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Під час другого пленарного засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання оголосили постанову Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нового депутата.

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія постановила зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради обраного в територіальному виборчому окрузі №4 за територіальним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Мартинюка Віктора Анатолійовича.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *