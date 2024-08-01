У Тернопільській обласній раді – новий депутат

Під час другого пленарного засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання оголосили постанову Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нового депутата.

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія постановила зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради обраного в територіальному виборчому окрузі №4 за територіальним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Мартинюка Віктора Анатолійовича.