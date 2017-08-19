Вчора в Кременецькому районі горіли два авто

Вчора о 9:45 год. на автодорозі біля с. Лосятин Кременецького району виникла пожежа автомобіля «FIAT Ducato».

Вогнем пошкоджено моторний відсік та кабіну водія. Причина пожежі – коротке замикання електропроводки авто.

Того ж дня близько 15 год. на польовій дорозі біля с. Крутнів Кременецького району виникла пожежа «Таврії». Машина згоріла вщент. Власник авто встановлюється, причина займання наразі невідома.

Обидві пожежі ліквідували рятувальники з Почаєва.