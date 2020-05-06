ТНТУ через коронавірус переносить святкування Дня університету

У зв’язку із запровадженням в Україні заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, урочисті заходи з нагоди 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя будуть перенесені на вересень 2020 року.

Відповідне рішення прийнято адміністрацією університету — Розпорядження №5/13-59 від 17.04.2020 “Про перенесення урочистих заходів з нагоди 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Про час та місце проведення події буде повідомлено додатково.