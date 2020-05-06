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Новини Тернополя 

До уваги водіїв: у п’ятницю перекриють залізничний переїзд на дільниці Тернопіль — Березовиця — Острів

Irena 0 Views Прокоментуй!

У зв’язку із проведенням ремонту залізничної колії🚆, де у роботі будуть задіяні машини важкого типу, на дільниці Тернопіль — Березовиця — Острів, 8 травня з 09:00 год. до 20:00 год. рух автотранспорту через залізничний переїзд в смт. Березовиця — Острів (біля ПАТ «Тернопільвтормет») буде тимчасово перекрито для руху автотранспорту🚙

Просимо вас врахувати вищезазначену інформацію при плануванні своїх поїздок

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