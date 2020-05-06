До уваги водіїв: у п’ятницю перекриють залізничний переїзд на дільниці Тернопіль — Березовиця — Острів
У зв’язку із проведенням ремонту залізничної колії🚆, де у роботі будуть задіяні машини важкого типу, на дільниці Тернопіль — Березовиця — Острів, 8 травня з 09:00 год. до 20:00 год. рух автотранспорту через залізничний переїзд в смт. Березовиця — Острів (біля ПАТ «Тернопільвтормет») буде тимчасово перекрито для руху автотранспорту🚙
Просимо вас врахувати вищезазначену інформацію при плануванні своїх поїздок